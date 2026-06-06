Во ВЦИОМ сравнили современную молодежь с поколением 1990-х

Гендиректор ВЦИОМ Абрамов заявил, что современная молодежь отличается от поколения 1990-х

Современная молодежь имеет другие жизненные приоритеты и отличается по типу взросления от тех россиян, чья молодость пришлась на 1990-е годы. Сравнение двух поколений провел генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов в интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Молодежь 1990-х воспринималась как поколение выживания и рывка, а нынешняя молодежь — как поколение навигации в сложном мире. Она не более инфантильна, а скорее более чувствительна к качеству жизни, более требовательна к среде и более ориентирована не только на результат, но и на смысл, комфорт и соответствие жизни своим ценностям Константин Абрамов гендиректор Фонда ВЦИОМ

Отличия между поколениями Абрамов объяснил тем, что в 90-е люди были вынуждены выживать, поэтому молодежи приписывали стремление разбогатеть и получать от жизни как можно больше удовольствий. У современных молодых людей цели более гармоничны, они не концентрируются исключительно на материальном благополучии.

«Образ молодежи стал гораздо более конструктивным: молодым людям чаще приписывают стремление учиться, работать, обеспечивать себя и свою семью, строить хорошие отношения, создавать семью, заниматься интересным делом. То есть молодежь уже не воспринимается только через призму потребления или меркантильности», — сказал Абрамов.

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что сейчас при выборе места работы молодые люди смотрят не только на размер зарплаты, но и на гибкость графика, атмосферу и ценности работодателя. Представители современной молодежи чаще задумываются над смыслом того, чем они занимаются, и реже готовы работать только из надобности, добавил Абрамов.

Ранее в Роскачестве назвали главное отличие в подходе к работе у зумеров (поколение, родившееся после 2000-х годов) и миллениалов (1980-2000). Так, для младшего поколения первостепенным приоритетом стал баланс между личной жизнью и работой, а также хорошие трудовые условия, а для миллениалов — социальная привлекательность рабочего процесса.