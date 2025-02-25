Названы ключевые отличия в подходе к работе у зумеров и миллениалов

Эксперт Роскачества Ганькина: У зумеров и миллениалов разные приоритеты в работе

Зумеры (поколение, родившееся после 2000-х годов) и миллениалы (1980-2000) существенно отличается в своем подходе к работе, утверждают эксперты Роскачество. Ключевые отличия представителей двух поколений «Ленте.ру» назвала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

Первое отличие связано с разной постановкой приоритетов, объясняют в Роскачестве. Для миллениалов характерна любовь к свободе и важна социальная привлекательность рабочего процесса. Представители этого поколения, по словам Ганькиной, готовы быть адаптивными и ждут гибкости от работодателей.

«У зумеров первостепенный приоритет — это баланс между личной жизнью и работой, а также хорошие трудовые условия. Им важен не только уровень дохода, но и возможность работать над интересными проектами, которые не ограничивают их свободу. Они активно поддерживают компании с развитой корпоративной культурой, гибким графиком работы, расширенными социальными пакетами и высоким уровнем корпоративной социальной ответственности», — отметила специалист.

Кроме того, Ганькина обратила внимание на различный подход к технологиям у представителей двух поклоений.

Миллениалы стали свидетелями перехода от традиционных методов работы к цифровым технологиям. Они адаптировались к новым инструментам, но часто предпочитают личное взаимодействие и командную работу. Зумеры же выросли в эпоху цифровых технологий и социальных медиа, благодаря чему эффективно используют онлайн-платформы и инструменты для удаленной работы Евгения Ганькина директор департамента организационного развития Роскачества

Последнее отличие связано с особенностями коммуникации с клиентами, сообщила эксперт. Миллениалы предпочитают традиционные каналы связи (электронная почта, телефонные звонки, ценят личные отношения и стремятся создать доверительную атмосферу, утверждает специалист. Зумеры же, по ее мнению, наоборот, активно используют социальные сети и мессенджеры для контактов с клиентами, ожидают мгновенной реакции и готовы делиться своим опытом в онлайн-пространстве.

«Различия в подходах к работе у миллениалов и зумеров подчеркивают, насколько важно для компаний адаптироваться к новым реалиям рынка. (...) Организациии, которые смогут интегрировать в культуру ценности обоих поколений, создать комфортную рабочую среду для всех, будут более привлекательными на рынке труда и достигнут лучших социальных и экономических показателей по сравнению с конкурентами», — заключила Ганькина.

Ранее аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» выяснили, что среди заемщиков в России стало больше зумеров. В 2024 году доля самой молодой возрастной группы (в возрасте от 18 до 24 лет) в общей массе кредитополучателей выросла с 10 до 17 процентов. При этом больше всего заявок на кредиты в прошлом году подали миллениалы — люди в возрасте от 25 до 34 лет, а их доля среди заемщиков выросла с 36 до 38 процентов (год к году).