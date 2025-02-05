Зумеры стали чаще брать кредиты

Молодые люди до 24 лет стали на 7 % чаще обращаться за заемными средствами

Среди заемщиков в России стало больше зумеров. В 2024 году доля самой молодой возрастной группы (в возрасте от 18 до 24 лет) в общей массе кредитополучателей выросла с 10 до 17 процентов, следует из исследования аналитиков финансового маркетплейса «Банки.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

При этом больше всего заявок на кредиты в прошлом году подали миллениалы — люди в возрасте от 25 до 34 лет, а их доля среди заемщиков выросла с 36 до 38 процентов (год к году). Меньше всего кредиты востребованы у старшей возрастной группы, от 55 до 64 лет, а в прошлом году этот показатель снизился еще на 1 процент, до 4 процентов.

Кредиты чаще оформляют мужчины, чем женщины, — их соотношение в структуре заемщиков в прошлом году осталось прежним — 56 к 44 процентам. Средний возраст кредитополучателей снизился на один год, до 35 лет.

Интерес к потребительским кредитам на «Банки.ру» в прошлом году стал ниже на 12 процентов, а спрос на автокредиты вырос почти на треть (на 28 процентов). Наибольшим спросом пользовались в 2024-м кредиты наличными: их доля составила 86 процентов, что на четыре п.п. превысило показатели предыдущего года.

Запрашиваемая средняя сумма кредита наличными в прошлом году снизилась на 18 процентов, достигнув 467 тысяч рублей, указали аналитики. Размер среднего займа по автокредиту, напротив, возрос — на 5 процентов, до 1,03 миллиона рублей.

В 2024 году в Госдуме захотели обязать банки сообщать заемщикам о размерах переплат. Соответствующее обращение на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной направил замруководителя думской фракции «Новые люди» Александр Демин. Он также предложил нововведение в виде обязательного теста на финграмотность среди граждан, впервые обратившихся в банк за оформлением кредита. Такой подход позволит снизить число импульсивно взятых гражданами займов, считает депутат.