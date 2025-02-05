Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:59, 5 февраля 2025Экономика

Зумеры стали чаще брать кредиты

Молодые люди до 24 лет стали на 7 % чаще обращаться за заемными средствами
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Среди заемщиков в России стало больше зумеров. В 2024 году доля самой молодой возрастной группы (в возрасте от 18 до 24 лет) в общей массе кредитополучателей выросла с 10 до 17 процентов, следует из исследования аналитиков финансового маркетплейса «Банки.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

При этом больше всего заявок на кредиты в прошлом году подали миллениалы — люди в возрасте от 25 до 34 лет, а их доля среди заемщиков выросла с 36 до 38 процентов (год к году). Меньше всего кредиты востребованы у старшей возрастной группы, от 55 до 64 лет, а в прошлом году этот показатель снизился еще на 1 процент, до 4 процентов.

Кредиты чаще оформляют мужчины, чем женщины, — их соотношение в структуре заемщиков в прошлом году осталось прежним — 56 к 44 процентам. Средний возраст кредитополучателей снизился на один год, до 35 лет.

Интерес к потребительским кредитам на «Банки.ру» в прошлом году стал ниже на 12 процентов, а спрос на автокредиты вырос почти на треть (на 28 процентов). Наибольшим спросом пользовались в 2024-м кредиты наличными: их доля составила 86 процентов, что на четыре п.п. превысило показатели предыдущего года.

Запрашиваемая средняя сумма кредита наличными в прошлом году снизилась на 18 процентов, достигнув 467 тысяч рублей, указали аналитики. Размер среднего займа по автокредиту, напротив, возрос — на 5 процентов, до 1,03 миллиона рублей.

В 2024 году в Госдуме захотели обязать банки сообщать заемщикам о размерах переплат. Соответствующее обращение на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной направил замруководителя думской фракции «Новые люди» Александр Демин. Он также предложил нововведение в виде обязательного теста на финграмотность среди граждан, впервые обратившихся в банк за оформлением кредита. Такой подход позволит снизить число импульсивно взятых гражданами займов, считает депутат.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Идет мощный замес». Российские войска штурмуют окрестности села в Курской области

      Бутовские козы вышли на прогулку и попали на видео

      Россиян предупредили о подорожании пластиковых окон

      Минобороны России рассказало о посредничестве иностранцев при обмене пленными с Украиной

      Раскрыты детали жизни Бьянки Цензори до замужества с Канье Уэстом

      Перечислены портящие кожу продукты

      Spotify выписали многомиллионный штраф в России

      Минобороны подтвердило масштабный обмен пленными с Украиной

      Одна страна оплатит поставки украинского зерна в Сирию

      USAID помогало Украине получить доступ к российским активам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше