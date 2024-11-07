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13:14, 7 ноября 2024Экономика

В Госдуме предложили начать тестировать желающих взять кредит россиян

В Думе предложили Набиуллиной начать тестировать впервые берущих кредит россиян
Дмитрий Воронин
Александр Демин

Александр Демин. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Замруководителя думской фракции «Новые люди» Александр Демин направил обращение главе Банка России Эльвире Набиуллиной, в котором предлагается ввести обязательный тест на финансовую грамотность для граждан, впервые оформляющих кредит. Об этом сообщает ТАСС.

Автор инициативы отмечает, что соответствующая мера позволит ограничить количество импульсивно взятых гражданами кредитов и снизит риск попадания в долговую ловушку.

«Тест должен включать наглядную информацию о фактическом размере переплат банку, базовой финансовой грамотности, ситуации в экономике и реальному риску банкротства», — говорится в письме.

Согласно постановлению правительства РФ, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, с 1 марта 2025 года россияне смогут устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов. Ранее сообщалось, что из-под действия механизма выведены ипотека, автокредиты, а также образовательные кредиты, предоставленные в рамках господдержки.

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