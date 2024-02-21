Россияне получат возможность устанавливать самозапрет на кредиты

Совет Федерации одобрил введение механизма самозапрета на кредиты в России

Совет Федерации (СФ) одобрил законопроект, согласно которому в России с 1 марта 2025 года начнет работать норма о самозапрете на выдачу кредитов. Об этом сообщает ТАСС.

Бесплатно воспользоваться услугой можно будет, подав заявление через МФЦ или портал Госуслуг. В МФЦ возможность станет доступна с 1 сентября 2025 года.

Согласно документу, воспользоваться самозапретом можно будет после появления соответствующей отметки в кредитной истории. Из-под действия механизма выведены ипотека, автокредиты, а также образовательные кредиты, предоставленные в рамках господдержки. Как отметила спикер СФ Валентина Матвиенко, нововведение призвано защитить граждан от действий мошенников, пишет «Интерфакс».

Госдума одобрила законопроект в первом чтении осенью 2023 года и приняла его окончательный вариант накануне, 20 февраля. Ввести возможность самозапрета на кредиты планировали уже с 1 июня 2024 года, но затем дату его вступления в силу изменили.