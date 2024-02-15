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21:02, 15 февраля 2024Экономика

В России собрались отложить вступление в силу самозапрета на кредиты

В Думе собрались перенести на 2025 год вступление в силу самозапрета на кредиты

Фото: Konstantin Chagin / Shutterstock / Fotodom

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил ко второму чтению законопроект, который запустит в России практику самозапрета на выдачу потребительских кредитов. Из поправок к документу следует, что вступление его в силу теперь запланировано на 15 января 2025 года, пишет «Интерфакс».

Среди других изменений агентство называет возможность с 15 июля следующего года подавать заявление о самозапрете через МФЦ, а также вывод из-под действия запрета образовательных кредитов с господдержкой.

Согласно проекту, призванному защитить россиян от мошенников и снизить их закредитованность, граждане смогут установить в своей кредитной истории запрет на выдачу кредитов банками и займов микрофинансовыми организациями (МФО). Такую возможность собирались ввести уже с 1 июня.

Госдума одобрила законопроект в первом чтении осенью 2023 года. Его скорректированный вариант депутаты рассмотрят на заседании 20 февраля.

Ранее стало известно, что 74 процента опрошенных россиян поддерживает идею самозапретов на кредиты, причем доля желающих установить его в отношении себя увеличилась за год с 28 до 45 процентов, а против предложения в целом высказалось только шесть процентов респондентов.

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      Дмитрий Воронин
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