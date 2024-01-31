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11:56, 31 января 2024Экономика

Большинство россиян поддержали идею самозапретов на кредиты

SuperJob: 45 процентов россиян захотели установить самозапрет на кредиты

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Подавляющее большинство россиян (74 процента) поддержали идею самозапретов на кредиты. Таковы результаты исследования аналитического центра сервиса по поиску работы Superjob.

За год число сторонников такой меры возросло на 10 процентных пунктов. При этом чаще всего за возможность самостоятельно ограничивать себе возможность получения займов высказывались респонденты с доходом более 100 тысяч рублей в месяц (80 процентов). Только 6 процентов россиян выступили против самозапрета на кредиты, назвав его попыткой государства и финансовых организаций переложить ответственность за финансовую безопасность на граждан.

Количество желающих установить самозапрет на выдачу кредитов за год увеличилось с 28 до 45 процентов. Чаще других категорий граждан хотели воспользоваться этой возможностью россияне в возрасте от 45 лет (51 процент) и те, кто не оформлял займы за последние 6 месяцев, (48 процентов).

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Опрос сервиса был проведен в период с 26 по 29 января 2024 года. В исследовании приняли участие более 1,5 тысячи россиян.

Законопроект, который позволит клиентам банков оформить самозапрет на выдачу кредитов, депутаты Госдумы приняли в первом чтении в октябре 2023 года. По мнению авторов документа, оформление запрета на займы позволит снизить риски мошенничества с получением кредитов с помощью украденных персональных данных.

В январе парламентариями были рассмотрены поправки к законопроекту. Они предполагают возможность граждан подавать заявление о добровольном отказе от получения банковских ссуд не только на портале «Госуслуги» и в многофункциональных центрах (МФЦ), но и напрямую через банки и микрофинансовые организации (МФО).

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