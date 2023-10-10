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18:56, 10 октября 2023Экономика

Законопроект о самозапрете кредитов в России приняли в первом чтении

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о самозапрете на выдачу кредитов

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который позволит клиентам банков оформить самозапрет на выдачу кредитов. Текст документа опубликован в электронной думской базе.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 июля 2024 года. Как отмечают авторы документа, оформление запрета на оформление займов позволит снизить риски мошенничества с получением кредитов с помощью украденных персональных данных.

Законопроект внесла на обсуждение группа депутатов во главе с председателем комитета по финансовым рынкам и банкам Анатолием Аксаковым. Оформить самозапрет можно будет на «Госуслугах», он будет автоматически попадать в бюро кредитных историй, а банки, которые запрашивают информацию о кредитной истории при получении заявки на кредит, смогут увидеть установленные ограничения.

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В 2022 году со счетов россиян украли 15 миллиардов рублей, часть этих средств была оформлена в кредит, объяснили необходимость нововведений авторы законопроекта.

Финансовый комитет Госдумы заявил, что предлагаемый законопроект содержит излишнюю информацию и может запутать граждан. Авторы закона излишне подробно описывали виды кредитов, договоров и способов получения займов, из-за чего клиент может неправильно оформить самозапрет, отметили в профильном комитете. Чрезмерная детализация потребует от граждан высокого уровня личной финансовой грамотности и внимательности при выборе опций, что неизбежно приведет к возникновению ошибок», предупредил глава национального совета финансового рынка Андрей Емелин.

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    Вячеслав Агапов
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