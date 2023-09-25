В Госдуме назвали самозапрет на выдачу кредитов слишком запутанным

В Госдуме нашли в самозапрете на кредиты недостатки, способные запутать россиян

Финансовый комитет Госдумы вынес заключение на законопроект о самозапрете на выдачу потребительских кредитов. Депутаты нашли в тексте излишнюю информацию, которая может запутать граждан, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно отзыву профильного комитета, авторы закона излишне подробно описывали виды кредитов, договоров и способов получения займов, из-за чего гражданин может неправильно оформить самозапрет. Кроме того, к недостаткам отнесли отсутствие возможных действий банка, которому в одном квалифицированном бюро кредитных историй (КБКИ) сообщили о наличии самозапрета, а в другом — о его отсутствии.

Чрезмерная детализация условий запрета потребует от граждан высокого уровня личной финансовой грамотности и внимательности при выборе опций для установления самозапрета. Это «неизбежно приведет к возникновению многочисленных ошибок со стороны клиентов и последующих споров», предупредил глава национального совета финансового рынка Андрей Емелин.

Юристы также заявили, что законопроект предполагает борьбу с последствиями, а не с проблемой. Государство должно заняться борьбой с утечками и за сохранность персональных данных граждан и сохранение банковской тайны, а также пересмотреть процедуру онлайн-выдачи кредитов, заявил партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель.

Возможность россиянам самостоятельно через портал «Госуслуги» установить себе запрет на получение кредитов и займов предложили законодательно закрепить в начале 2023 года. Выставленный на «Госуслугах» самозапрет будет автоматически попадать в бюро кредитных историй, а банки, которые запрашивают информацию о кредитной истории при получении заявки на кредит, смогут увидеть установленные ограничения, пояснили авторы проекта.

Законопроект внесла на обсуждение группа депутатов во главе с председателем комитета по финрынкам и банкам Анатолием Аксаковым. Документ подготовили, чтобы предупредить случаи мошенничества: снять ограничения можно будет по прошествии определенного времени, чтобы дополнительно снизить риски обмана россиян. В 2022 году со счетов россиян украли 15 миллиардов рублей, часть этих средств была оформлена в кредит. Установление запрета на получение кредита позволит сократить число хищений, объяснил депутат.