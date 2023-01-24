Россиянам предложат самостоятельно запретить себе брать кредиты

ЦБ: в Госдуму внесут законопроект о самозапрете на получение кредитов и займов

Депутаты готовят к внесению в Госдуму законопроект, который позволит россиянам самостоятельно через портал «Госуслуги» установить себе запрет на получение кредитов и займов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального банка (ЦБ) России.

Для того, чтобы включить эту функцию, потребуется выставить специальный запрет в своей кредитной истории. Предполагается, что такой механизм будет действовать в отношении всех профессиональных кредиторов, а не только тех банков, где у человека есть счет.

Выставленный на «Госуслугах» самозапрет будет автоматически попадать в бюро кредитных историй, а банки, которые запрашивают информацию о кредитной истории при получении заявки на кредит, смогут увидеть установленные ограничения.

В ЦБ отметили, что законопроект уже прошел межведомственное согласование, получил концептуальную поддержку рынка и сейчас готовится к внесению на рассмотрение в Госдуму. Эксперты подмечают, что для реализации этого механизма потребуется внести изменения в законы о кредитных историях и о потребительском кредите.

Ранее Верховный суд России признал недействительным кредит, который был одобрен через СМС-сообщение. Инстанция удовлетворила жалобу клиентки, признав недействительным кредитный договор, который она, не подозревая, оформила на мошенников. До этого суды обычно вставали на сторону банков в подобных спорах.