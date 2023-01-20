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14:48, 20 января 2023Экономика

Одобренный по СМС кредит признали недействительным

Верховный суд России признал недействительным одобренный по СМС кредит

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В России Верховный суд признал недействительным кредит, который был одобрен через СМС-сообщение. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». Инстанция удовлетворила жалобу клиентки, признав недействительным кредитный договор, который она, не подозревая, оформила на мошенников.

Издание отмечает, что до этого суды обычно вставали на сторону банков в подобных спорах. В целом опрошенные газетой эксперты полагают, что новое решение Верховного суда может изменить судебную практику и заставить банки пересмотреть подходы к обеспечению безопасности операций.

Случай, который стал поводом для разбирательства, произошел в марте 2020 года. Тогда клиентка «Хоум Кредит Финанс» (ХКФ) сообщила по телефону мошенникам два СМС-кода, по которым банк дистанционно заключил с ней договор страхования и одобрил кредит на сумму свыше 200 тысяч под 19 процентов годовых. Затем злоумышленники вывели деньги на неизвестный счет. После клиентка обратилась в суд с просьбой признать недействительным кредитный договор, утверждая, что не заключала сделку.

Ранее россияне предупредили, что мошенники с помощью фишинговых сайтов могут попытаться похитить налоговый вычет. Человек можете даже не узнать, что деньги исчезли, или понять это через несколько лет. Чаще всего злоумышленников интересуют крупные суммы, в частности вычеты за покупку недвижимости.

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Платон Щукин
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