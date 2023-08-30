В России поддержали самозапрет граждан на выдачу им кредитов

«Ведомости»: Кабмин поддержал идею добровольного самозапрета на выдачу кредитов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности (КЗД) поддержала инициативу по установлению россиянами добровольного самостоятельного запрета на выдачу кредитов, со ссылкой на собственные источники сообщает газета «Ведомости». Законопроект внесла на обсуждение группа депутатов во главе с председателем комитета по финрынкам и банкам Анатолием Аксаковым в апреле 2023-го.

Документ подготовили, чтобы предупредить случаи мошенничества — гражданин может установить себе запрет на оформление займов в банке или кредитов в микрофинансовых организациях (МФО). Снять ограничения можно будет по прошествии определенного времени, чтобы дополнительно снизить риски обмана россиян.

В 2022 году со счетов россиян украли 15 миллиардов рублей, часть этих средств была оформлена в кредит, заявил Аксаков. Установление запрета на получение кредита позволит сократить число хищений, добавил депутат.

По словам директора департамента аналитики информационной безопасности Positive Technologies Евгения Гнедина, добровольный запрет на выдачу кредита может помочь снизить уровень мошенничества: во втором квартале 2023-го злоумышленники крали персональные данные при каждой четвертой атаке на частных лиц, поэтому никто не может быть уверен в том, что рано или поздно он не станет жертвой злоумышленников.

Новый заградительный рычаг может значительно усложнить распространение мошеннических схем. Мошенники будут искать возможные пути обхода такого механизма, поэтому необходимо вести просветительскую деятельность среди населения и поднимать вопрос о важности установления такого самозапрета, добавил управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

Аналогичную меру защиты от мошенников ранее предлагали в Банке России. По словам главы службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаила Мамуты, граждане могут внести в кредитную историю запись о запрете на выдачу себе кредитов. Банки и МФО перед выдачей займов должны сверяться с историей, и если они выдадут деньги, невзирая на запрет, то не смогут требовать погашения долга.