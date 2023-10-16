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15:15, 16 октября 2023Экономика

В России назвали срок вступления в силу самозапрета на кредиты

Аксаков: россияне смогут запрещать себе брать кредиты с 1 июня 2024 года

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россияне смогут запрещать самим себе брать кредиты со следующего года. Об этом заявил председатель комитета по финансовым рынкам и банкам Анатолий Аксаков, его цитирует РИА Новости.

«Я рассчитываю, что мы примем его [законопроект] до конца года… но начнет действовать он с 1 июня, потому что нужно время для того, чтобы и единый портал госуслуг настроился на работу с этой информацией», — объяснил депутат.

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Госдума в первом чтении приняла законопроект о праве установить самозапрет на получение кредитов 10 октября. По словам авторов документа, эта мера должна защитить россиян от мошенников и снизить закредитованность граждан. В 2022 году со счетов россиян украли 15 миллиардов рублей, часть этих средств была оформлена в кредит. Установление запрета на получение кредита позволит сократить число хищений, добавил Аксаков.

Финансовый комитет Госдумы считает, что предлагаемый законопроект содержит излишнюю информацию и может запутать граждан. Его авторы закона излишне подробно описывают виды кредитов, договоров и способов получения займов, из-за чего клиент может неправильно оформить самозапрет, отметили эксперты.

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    Вячеслав Агапов
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