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10:42, 15 октября 2024Экономика

Россияне смогут устанавливать самозапрет на выдачу потребкредитов

Власти разрешили россиянам устанавливать самозапрет на выдачу займов с 1 марта

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Российские власти утвердили постановление о том, что с 1 марта 2025 года граждане смогут устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Заявление о самозапрете выдачи подобных финансовых продуктов можно будет подать двумя способами, поясняется в пресс-релизе.

Первый подразумевает подачу заявления через портал госуслуг. Заявление передадут в уполномоченные бюро кредитных историй. По итогам рассмотрения заявления гражданин получит уведомление о принятом решении. Оно поступит в личный кабинет пользователя.

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Кроме того, россияне смогут подать заявление о самозапрете выдачи потребкредитов и микрозаймов, посетив отделение Многофункционального центра (МФЦ). Ответ от уполномоченного бюро кредитных историй будет предоставлен через МФЦ, он также отобразится в личном кабинете пользователя на едином портале. Аналогичными способами можно будет воспользоваться, если гражданин захочет снять данный самозапрет, заключается в пресс-релизе.

Самозапрет на кредитование представляет собой ограничение, которое банк накладывает на онлайн-операции по заявлению клиента. При этом запретить можно как отдельно предоставление новых займов, так и другие банковские операции, или ограничить их параметры. Например, клиент вправе самостоятельно установить максимальную сумму для одного или нескольких переводов, но на определенный период времени. Соответствующий закон в конце февраля 2024 года подписал президент РФ Владимир Путин. Однако в настоящее время подобный самозапрет можно оформить только при личном обращении клиента в отделение кредитного учреждения.

Ранее Госдума одобрила еще один запрет, направленный на снижение кредитной нагрузки населения. Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который не позволит банкам повышать лимит по кредитным картам без согласия заемщика. Эта мера, как уточнялось в пояснительной записке, должна защитить граждан от попадания в «долговую яму».

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