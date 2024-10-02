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16:09, 2 октября 2024Экономика

Российским банкам запретят повышать лимит по кредиткам в одностороннем порядке

Госдума одобрила запрет банкам в одностороннем порядке повышать лимиты кредиток

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает банкам повышать лимит кредитования по банковским картам без согласия заемщика. Об этом сообщает ТАСС.

В пояснительной записке к документу отмечается, что увеличение лимита кредитования «приводит к негативным последствиям для граждан, вгоняя их в долговую яму», а в связи с включением возможности соответствующих действий банков в условия договора речь фактически идет о навязывании услуг.

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект, предложив доработать его ко второму чтению — вместо полного запрета на увеличение лимита без заключения нового договора могут установить механизм информирования заемщиков о таких планах.

Ранее стало известно, что с 1 марта 2025 года россияне смогут вводить самозапрет на выдачу им кредитов, который не будет распространяться на ипотеку, автокредиты, а также на образовательные кредиты, предоставленные в рамках господдержки.

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