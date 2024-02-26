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15:25, 26 февраля 2024Экономика

Путин подписал закон о праве граждан на самозапрет на выдачу кредитов

Россияне с 1 марта 2025 года смогут устанавливать самозапрет на выдачу кредитов

Фото: Aleksey Babushkin / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому россияне с 1 марта 2025 года смогут устанавливать самозапрет на выдачу им кредитов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Таким образом, граждане смогут в своей кредитной истории устанавливать запрет на заключение договоров с кредитными организациями. Однако это не будет распространяться на ипотеку, автокредиты, а также на образовательные кредиты, предоставленные в рамках господдержки. Главная цель этого закона — борьба с мошенничеством.

Ранее документ был одобрен Советом Федерации. Предполагается, что воспользоваться услугой можно будет, подав заявление через МФЦ или портал Госуслуг. В МФЦ возможность станет доступна с 1 сентября 2025 года.

Как говорил заслуженный юрист России Иван Соловьев, пока что самозапрет на выдачу кредита можно оформить только в банке. Человек сможет запретить выдавать кредиты на свое имя, при необходимости отозвать запрет. При желании он сможет снова ввести ограничения.

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      Дмитрий Воронин
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