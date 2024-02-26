Путин подписал закон о праве граждан на самозапрет на выдачу кредитов

Россияне с 1 марта 2025 года смогут устанавливать самозапрет на выдачу кредитов

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому россияне с 1 марта 2025 года смогут устанавливать самозапрет на выдачу им кредитов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Таким образом, граждане смогут в своей кредитной истории устанавливать запрет на заключение договоров с кредитными организациями. Однако это не будет распространяться на ипотеку, автокредиты, а также на образовательные кредиты, предоставленные в рамках господдержки. Главная цель этого закона — борьба с мошенничеством.

Ранее документ был одобрен Советом Федерации. Предполагается, что воспользоваться услугой можно будет, подав заявление через МФЦ или портал Госуслуг. В МФЦ возможность станет доступна с 1 сентября 2025 года.

Как говорил заслуженный юрист России Иван Соловьев, пока что самозапрет на выдачу кредита можно оформить только в банке. Человек сможет запретить выдавать кредиты на свое имя, при необходимости отозвать запрет. При желании он сможет снова ввести ограничения.