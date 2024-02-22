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03:10, 22 февраля 2024Россия

Юрист объяснил механизм работы самозапрета на выдачу кредита

Юрист Соловьев: самозапрет на выдачу кредита пока можно оформить только в банке

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Самозапрет на выдачу кредита пока можно оформить только в банке, посетив его лично, но в будущем это получится сделать через МФЦ или Госуслуги, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев. Об этом пишет «Прайм».

Как указал специалист, цель этой меры — защитить россиян от мошенников. Человек сможет запретить выдавать кредиты на свое имя, при необходимости отозвать запрет. При желании он сможет снова ввести ограничения. «Центробанк никак не ограничивает количество и периодичность таких процедур», — объяснил юрист механизм работы нормы.

При этом самозапрет не распространяется на ипотеку или автокредит. Речь идет о запрете на выдачу потребительских кредитов и займов в микрофинансовых организациях, которые оформляют онлайн за несколько минут.

Накануне, 21 февраля, Совет Федерации (СФ) одобрил законопроект, согласно которому в России с 1 марта 2025 года начнет работать норма о самозапрете на выдачу кредитов.

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      Марина Совина
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