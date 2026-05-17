08:14, 17 мая 2026

В США заявили об угрозе разрушительного конфликта с участием России

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Противостояние России и Европейского союза (ЕС) может обернуться разрушительным конфликтом. Такое мнение высказал бывший директор ЦРУ по анализу РФ Джордж Биб.

По его словам, подобный сценарий возможен, если США сократят свое участие в урегулировании украинского кризиса, переложив ответственность за это на Европу. Как считает Биб, это резко повысит риск начала «чрезвычайно разрушительного конфликта» между ЕС и Россией.

«Я твердо убежден, что в интересах Америки — способствовать достижению компромиссного урегулирования конфликта на Украине. (...) В Вашингтоне существует мнение — и, на мой взгляд, вполне обоснованное, — что европейцы не прилагают усилий, чтобы добиться мира в Украине», — сказал он.

Аналитик отметил, что европейские политики не настроены на компромисс с Россией и выступают за усиление давления на страну.

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС продолжает оказывать давление на экономику России с помощью санкций, а также «укреплять Украину». Она сообщила, что блок завершает подготовку пакета помощи Киеву на шесть миллиардов евро.

