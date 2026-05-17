США нашли рептилоидов и еще три вида инопланетян после крушений НЛО

08:47, 17 мая 2026Наука и техника

NYP: США нашли рептилоидов и еще 3 вида инопланетян после крушений НЛО
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Leslie Milller / Shutterstock / Fotodom  

США якобы нашли четыре разных вида инопланетян после крушений неопознанных летающих объектов (НЛО). Такие данные приводит газета New York Post (NYP) со ссылкой на бывшего исследователя программ, которые финансировали ЦРУ, доктора Хэла Путхоффа.

89-летний ученый заявил, что сотрудники, которые принимали участие в извлечении объектов после падения, сообщили об обнаружении минимум четырех отдельных типов существ. Сам он не имел прямого доступа к материалам, но доверительно отзывался об источниках информации.

Путхофф не уточнил, что за виды попали к властям США,но экс-сотрудник программы AAWSAP доктор Эрик Дэвис утверждал, что это могли быть «серые», «нордики», «инсектоиды» и «рептилоиды».

Дэвис уточнил, опираясь на данные разведки, что все существа выглядят, как гуманоиды, с двумя ногами и руками. Рептилоиды и нордики достигают шести футов (порядка 183 сантиметра). Нордики вопреки внеземному происхождению по виду напоминают жителей Северной Европы. Рептилоиды отличаются наличием чешуи и длинных хвостов, передвигаются вертикально. Серые — лысые и кропноглазые, схожие с образами пришельцев в кинематографе. Инсектоидов называют гуманоидами, похожими на богомолов.

Ранее в рассекреченных ФБР файлах об НЛО обнаружили описание существ ростом 122 см.

