Эффективность диеты Роналду оценили

Диетолог оценил эффективность диеты португальского нападающего Криштиану Роналду

41-летний португальский нападающий отказался от сахара, молока и мучного. Главным источником углеводов для него являются овощи, а на ужин он ест рыбу или мясное филе.

Диетолог Антон Поляков высоко оценил рацион футболиста. «Роналду посадили на легкую модификацию элиминационной репродукционной диеты, в которой исключены содержащие глютен продукты, кукурузное, подсолнечное, рапсовое масла и другие, способные вызвать воспалительные процессы», — заявил Поляков.

Ранее Роналду в 14-й раз упустил возможность выиграть трофей в составе «Аль-Насра». Его команда проиграла в финале Второй Азиатской Лиги чемпионов японской «Гамба Осаке» со счетом 0:1.