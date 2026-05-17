Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
09:23, 17 мая 2026Спорт

Эффективность диеты Роналду оценили

Диетолог оценил эффективность диеты португальского нападающего Криштиану Роналду
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Эффективность диеты Роналду португальского нападающего Криштиану оценили. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

41-летний португальский нападающий отказался от сахара, молока и мучного. Главным источником углеводов для него являются овощи, а на ужин он ест рыбу или мясное филе.

Диетолог Антон Поляков высоко оценил рацион футболиста. «Роналду посадили на легкую модификацию элиминационной репродукционной диеты, в которой исключены содержащие глютен продукты, кукурузное, подсолнечное, рапсовое масла и другие, способные вызвать воспалительные процессы», — заявил Поляков.

Ранее Роналду в 14-й раз упустил возможность выиграть трофей в составе «Аль-Насра». Его команда проиграла в финале Второй Азиатской Лиги чемпионов японской «Гамба Осаке» со счетом 0:1.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ выпустили более 130 беспилотников по Московскому региону. Дроны упали на жилые дома, несколько человек погибли под завалами

    Гол российского форварда не помог «Монреалю» обыграть «Баффало»

    Стало известно о массированной атаке беспилотников на российский регион

    Атака БПЛА на Москву стала самой массовой за год

    Иран назвал план по урегулированию конфликта с США «красной линией»

    Стало известно о новых результатах поисков пропавшей семьи Усольцевых

    Мощный взрыв прогремел в Израиле

    Эффективность диеты Роналду оценили

    В США захотели ускорить строительство атомных подлодок

    Логика ударной кампании ВС России по Украине изменилась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok