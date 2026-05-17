09:34, 17 мая 2026Мир

Иран назвал план по урегулированию конфликта с США «красной линией»

Джокар: План из 10 пунктов является красной линией для Исламской республики
Вячеслав Агапов

Фото: David Ryder / Reuters

Определять условия будущего урегулирования конфликта между Ираном и Израилем с США должна исламская республика, так как именно она является победившей стороной. Об этом заявил председатель комиссии по внутренним делам иранского парламента Мохаммад Салех Джокар, его слова приводит ТАСС.

Представитель Ирана заявил, что разработанный план по урегулированию конфликта из 10 пунктов является «красной линией» для страны.

«Условия определяет страна, одержавшая победу на поле боя, а не правительство страны, потерпевшее неудачу, не достигшее своих целей и принесшее лишь разрушение. Поэтому американцы должны принять наши условия», — пояснил Джокар.

Ранее стало известно, что США отвергли план Ирана по урегулированию конфликта из 14 пунктов. По данным Tehran Times, Иран предложил двухэтапное урегулирование: сначала прекращение военных действий по всем направлениям, а затем второй этап переговоров, касающийся ядерного вопроса.

Госсекретарь США Марко Рубио в свою очередь заявил, что для достижения мирного урегулирования конфликта с Ираном необходимо открыть Ормузский пролив.

