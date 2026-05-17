09:43, 17 мая 2026

Атака БПЛА на Москву стала самой массовой за год

Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Атака беспилотников на Москву, произошедшая за последние сутки, оказалась самой массовой более чем за год. Такие выводы сделал ТАСС на основе данных, опубликованных мэром столицы Сергеем Собяниным.

Градоначальник сообщил, что за сутки на подлете к Москве было уничтожено более 130 БПЛА.

Предыдущая самая массовая в текущем году атака была зафиксирована 14 марта, когда мэр информировал об уничтожении 65 беспилотников, направляющихся к столице. 7 мая Собянин заявлял о 61 БПЛА, 15 марта — о 54 дронах, а в первую половину суток 16 марта — о 42 беспилотниках.

При этом отмечается, что 2025 году о самой массированной атаке на город московский мэр сообщал 11 марта. Как он тогда сообщал, «на подлете к Москве были сбиты 74 БПЛА, на разных рубежах в целом — сотни боевых беспилотников».

Ранее Министерство обороны России объявило, что в период с 22:00 16 мая до 07:00 17 мая ПВО уничтожили 556 украинских БПЛА самолетного типа. Часть из них сбита над акваториями Черного и Азовского морей. Также беспилотники уничтожили в Московском регионе, Крыму, Краснодарском крае, Ростовской, Белгородской, Тверской, Орловской, Липецкой, Псковской, Смоленской, Воронежской, Брянской, Тульской и Курской областями.

