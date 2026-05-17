10:22, 17 мая 2026

Названа причина невозможности заменить Ормузский пролив

Times: Новые трубопроводы пока неспособны полностью заменить Ормузский пролив
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Reuters

Ормузский пролив в ближайшие годы останется ключевым маршрутом поставок нефти и газа на мировой рынок. Об этом сообщает Business Times.

По данным издания, страны Персидского залива начали оценивать возможность строительства новых трубопроводов на фоне конфликта США и Израиля с Ираном.

Эксперты отмечают, что технически сократить зависимость от Ормузского пролива возможно, однако такие проекты потребуют огромных затрат. При этом новые трубопроводы вряд ли смогут обеспечить объемы поставок, сопоставимые с морскими перевозками через пролив.

Особенно сложной остается ситуация с экспортом сжиженного природного газа. Поставки СПГ из Катара и других стран региона почти полностью завязаны на морские маршруты, а трубопроводные альтернативы для них практически не подходят.

По оценке аналитиков, даже при строительстве новых маршрутов страны смогут лишь частично снизить зависимость от Ормузского пролива. Полностью заменить его как главный мировой энергетический коридор в ближайшие годы не удастся.

Ранее стало известно, что власти ОАЭ ускорят строительство нефтепровода в обход Ормузского пролива.

