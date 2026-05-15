Покинувшая ОПЕК страна захотела снизить зависимость от Ормуза

Власти ОАЭ ускорят строительство нефтепровода в обход Ормузского пролива

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ, вышли из ОПЕК 1 мая 2026 года) решило ускорить процесс строительства нового нефтепровода «Запад — Восток», который позволит снизить зависимость местных экспортеров от перевозок сырья через Ормузский пролив. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление властей ближневосточного государства.

Нормализация судоходства в охваченном войной регионе может занять продолжительное время. На этом фоне правительство ОАЭ захотело перестраховаться и ускорить реализацию обходного проекта. Это позволит стране удвоить к следующему году экспортную пропускную способность через порт Фуджейра.

Реализацией масштабного проекта занимается Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC). Ускорить процесс представителям энергетического концерна поручил наследный принц Абу-Даби шейх Халед бин Мохаммед бин Заид. Ввод нового нефтепровода в эксплуатацию ожидается в 2027 году.

Ормузский пролив считается одной из ключевых водных логистических артерий на Ближнем Востоке. Через него до войны в Иране проходила значительная часть глобальных потоков энергоресурсов. Перекрытие пролива привело к стремительному росту мировых цен на нефть, нефтепродукты, газ, сжиженный природный газ и авиабилеты. На этом фоне в Турции предложили альтернативу грузоперевозкам через пролив Ормуз. Таковой может стать транзит через акваторию Черного моря, заявил замглавы местного Министерства торговли Сезаи Учармак.