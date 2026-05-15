Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:11, 15 мая 2026Экономика

Покинувшая ОПЕК страна захотела снизить зависимость от Ормуза

Власти ОАЭ ускорят строительство нефтепровода в обход Ормузского пролива
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ, вышли из ОПЕК 1 мая 2026 года) решило ускорить процесс строительства нового нефтепровода «Запад — Восток», который позволит снизить зависимость местных экспортеров от перевозок сырья через Ормузский пролив. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление властей ближневосточного государства.

Нормализация судоходства в охваченном войной регионе может занять продолжительное время. На этом фоне правительство ОАЭ захотело перестраховаться и ускорить реализацию обходного проекта. Это позволит стране удвоить к следующему году экспортную пропускную способность через порт Фуджейра.

Материалы по теме:
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
2 марта 2026
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ.Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
12 марта 2026

Реализацией масштабного проекта занимается Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC). Ускорить процесс представителям энергетического концерна поручил наследный принц Абу-Даби шейх Халед бин Мохаммед бин Заид. Ввод нового нефтепровода в эксплуатацию ожидается в 2027 году.

Ормузский пролив считается одной из ключевых водных логистических артерий на Ближнем Востоке. Через него до войны в Иране проходила значительная часть глобальных потоков энергоресурсов. Перекрытие пролива привело к стремительному росту мировых цен на нефть, нефтепродукты, газ, сжиженный природный газ и авиабилеты. На этом фоне в Турции предложили альтернативу грузоперевозкам через пролив Ормуз. Таковой может стать транзит через акваторию Черного моря, заявил замглавы местного Министерства торговли Сезаи Учармак.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме назвали эффективный способ прекратить налеты дронов на Россию

    Россияне высказались о доверии Путину

    В России захотели изменить перечень стратегически значимых лекарств

    Интерес к работе в России мигрантов из Афганистана назвали взаимным

    СК отреагировал на массовое отравление воспитанников в кадетском корпусе

    УЕФА присудил Латвии поражение за отказ играть с Белоруссией

    Ближайший союзник России заявил о тесных связях с США

    Конфликт между россиянином и знакомым закончился стрельбой

    Российский полковник лишился звания из-за непомерного аппетита

    Российская коуч просрочила визу и захотела добиться бесплатного выдворения из Таиланда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok