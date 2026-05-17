Стало известно о массированной атаке беспилотников на российский регион

За сутки над территорией Курской области сбили 88 украинских беспилотников

За сутки над территорией Курской области было сбито 88 украинских беспилотников различного типа. Также зафиксировано 115 артиллерийских ударов по отселенным районам приграничья и 16 атак дронов с использованием взрывных устройств. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Оперативного штаба Курской области.

В результате обстрелов пострадали три человека. Вблизи деревни Надеждовка Льговского района 35-летний мужчина получил множественные осколочные ранения и рваные травмы руки и колена. От госпитализации он отказался.

Еще одна пострадавшая — 69-летняя женщина из района хутора Фонов Рыльского района. Ей оказали помощь на месте. В деревне Некрасово ранения получил 66-летний мужчина, его отпустили на амбулаторное лечение.

Также сообщается о повреждении фасада недействующего ангара во Льгове, магазина в поселке имени Куйбышева и объекта энергетики в селе Верхняя Груня. Из-за этого без электроснабжения остались четыре населенных пункта. Погибших в результате атак нет.

Ранее стало известно, что в ночь с 16 по 17 мая дежурными средствами ПВО уничтожены 556 украинских БПЛА.