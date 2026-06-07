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23:29, 6 июня 2026Бывший СССР

В Раде назвали украинских послов и консулов коррупционерами и дармоедами

Депутат Рады Скороход: Зеленский рассорился со многими соседями Украины
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский сумел испортить отношения со многими соседями Украины, а украинские послы и консулы оказались не в состоянии выполнять свою работу. С такой точкой зрения в эфире YouTube-канала «Дикий Live» выступила депутат Верховной рады Анна Скороход.

«Мы достаточно сильно поссорились со многими нашими соседями. И негатив на сегодняшний день в большинстве может уничтожить все позитивные моменты, которые у нас были», — сказала политик.

Говоря о послах и консулах Украины, Скороход заявила, что большая часть из них — коррупционеры и дармоеды. Она подчеркнула, что работа дипмиссий не помогает решать проблемы в отношениях Киева с соседними странами.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил Украине переводом отношений в «жесткий бизнес» из-за героизации Украинской повстанческой армии (признана экстремистской и запрещена в России).

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