Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:24, 17 мая 2026Мир

Мощный взрыв прогремел в Израиле

Times of Israel: Рядом с городом Бейт-Шемеш прогремел сильный взрыв
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Кадр: @tombelaviv_

Рядом с городом Бейт-Шемеш в Израиле прогремел сильный взрыв. Об этом сообщает издание Times of Israel со ссылкой на компанию Tomer, которая занимается разработкой двигателей для ракет и снарядов.

«Мощный взрыв был слышен неподалеку от Бейт-Шемета, расположенного в окрестностях Иерусалима», — уточняется в публикации. Этот населенный пункт находится в 30 километрах от столицы страны.

В Tomer пояснили, что громкий звук связан с заранее запланированным экспериментом. По словам представителей компании, все прошло в соответствии с планом.

Ранее стало известно, что США и Израиль ведут усиленную подготовку к возобновлению ударов по Ирану. По данным источников, Тегеран ждут более агрессивные бомбардировки военных объектов и инфраструктуры, если начнутся боевые действия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ выпустили более 130 беспилотников по Московскому региону. Дроны упали на жилые дома, несколько человек погибли под завалами

    Гол российского форварда не помог «Монреалю» обыграть «Баффало»

    Стало известно о массированной атаке беспилотников на российский регион

    Атака БПЛА на Москву стала самой массовой за год

    Иран назвал план по урегулированию конфликта с США «красной линией»

    Стало известно о новых результатах поисков пропавшей семьи Усольцевых

    Мощный взрыв прогремел в Израиле

    Эффективность диеты Роналду оценили

    В США захотели ускорить строительство атомных подлодок

    Логика ударной кампании ВС России по Украине изменилась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok