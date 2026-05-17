В США захотели ускорить строительство атомных подлодок

ВМС США захотели вдвое ускорить темпы строительства атомных подводных лодок

В США захотели вдвое ускорить строительство атомных подводных лодок (АПЛ). Об этом со ссылкой на ежегодный план Военно-морских сил (ВМС) США по строительству кораблей сообщает РИА Новости.

Согласно документам, США планируют выпускать не менее одного атомного ракетоносца класса Columbia и двух субмарин класса Virginia в год. Таким образом, в ближайшие годы на строительство подлодок планируется выделить в общей сложности 124,9 миллиарда долларов. Из них 62 миллиарда долларов выделят на пять ракетоносцев Columbia, а оставшееся — на десять подлодок Virginia.

За минувшее десятилетие на американских верфях выпускали в среднем по 1,4 ударных подлодки в год. Из-за низких темпов ВМС уже предупредили, что поставки подлодок Virginia сдвигаются на 2-3 года.

В апреле 2026-го отмечалось, что ВМС США сталкиваются с кризисом из-за списания АПЛ типа «Лос-Анджелес», которые не успевают заменять новыми образцами. Как заявил главный редактор 19FortyFive Гарри Казианис, многие эксперты относят многоцелевые АПЛ «Лос-Анджелес» (проект 688) к лучшим субмаринам в мире. Эти подлодки могут поражать надводные и подводные корабли противника, выполнять разведывательные задачи и наносить удары по наземным целям.

