18:15, 29 апреля 2026

В США заявили о кризисе ВМС из-за «лучших подлодок в мире»

19FortyFive: В США не успевают заменять списанные АПЛ «Лос-Анджелес»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: U.S. Navy

Военно-морские силы (ВМС) США сталкиваются с кризисом из-за списания атомных подводных лодок (АПЛ) типа «Лос-Анджелес», которые не успевают заменять новыми образцами. Об этом заявил главный редактор 19FortyFive Гарри Казианис.

По его словам, многие эксперты относят многоцелевые АПЛ «Лос-Анджелес» (проект 688) к лучшим субмаринам в мире. Эти подлодки могут поражать надводные и подводные корабли противника, выполнять разведывательные задачи и наносить удары по наземным целям.

Субмарины проекта 688 оснащены ядерным реактором S6G со сроком службы активной зоны 30-35 лет. Для его перезарядки необходимо вскрывать корпус подлодки и выполнять повторную сварку. Автор подчеркнул, что выполнение работ может занять несколько лет, а их стоимость оценивают в сотни миллионов долларов. Поэтому некоторые АПЛ «Лос-Анджелес» досрочно выводили из эксплуатации. Из 62 построенных субмарин этого типа в строю осталось всего 23.

Устаревающие многоцелевые подлодки заменяют более современными АПЛ типа «Вирджиния», которые отличаются сниженной шумностью. Кроме того, реактор этих субмарин работает без дозаправки в течение всего срока службы. «Однако американские верфи строят подлодки типа "Вирджиния" медленнее, чем выводят из эксплуатации "Лос-Анджелес"», — пишет Казианис.

В марте главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев рассказал о строительстве двух новых АПЛ проекта 955А «Борей-А», которые смогут нести ракеты «Булава».

