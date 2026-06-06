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12:59, 6 июня 2026Россия

В Совфеде назвали команду Зеленского тремя словами

Карасин: В лице команды Зеленского мы имеем дело с зарвавшейся шпаной
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин после массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Санкт-Петербург и Ленинградскую область назвал команду украинского лидера Владимира Зеленского тремя словами — зарвавшейся нацистской шпаной. Комментарий опубликован в его Telegram-канале.

По словам Карасина, нынешние украинские власти «под фанфары потерявшей разум и осторожность Европы» ведут свою страну и ее граждан к трагедии.

«Таких горе-политиков надо побеждать, вести с ними переговоры бесполезно!» — подчеркнул сенатор.

Утром 3 июня, в день начала Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), ВСУ предприняли одну из самых масштабных попыток атаки беспилотниками Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Сразу после объявления воздушной тревоги жители города сообщили о серии взрывов. По данным губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, к семи утра регион подвергся атаке 50 беспилотников. Позднее он уточнил, что общее число запущенных дронов достигло 59. Все беспилотники были уничтожены средствами противовоздушной обороны.

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