Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:56, 17 мая 2026Бывший СССР

Логика ударной кампании ВС России по Украине изменилась

Лебедев: ВС России поменяли логику ударной кампании по территории Украины
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

ВС России поменяли логику ударной кампании по территории Украины. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, проанализировав атаку на украинские регионы в ночь на 17 мая в Telegram-канале.

«Украина под непрерывным давлением — удары идут уже не волнами, а системой. За прошедшие сутки зафиксировано более 30 эпизодов ударов, повторных заходов и работы ПВО», — написал Лебедев.

Под российскими ударами оказались Днепропетровская, Сумская, Харьковская, Запорожская, Николаевская, Киевская и Черкасская области, уточнил он.

По его словам, российские войска окончательно отходят от стратегии «массированный налет — пауза — новый налет». На смену ей приходит система «непрерывного распределенного давления».

«Когда задача — не разовый прорыв, а удержание украинской инфраструктуры, ПВО, логистики и нервной системы страны в состоянии постоянной перегрузки», — уточнил Лебедев.

Характер ударов ВС РФ по Украине меняется регулярно, чтобы противник не успевал привыкнуть к ритму, плотности, а также логике применения беспилотников и ракет. Подпольщик полагает, что речь может идти о многонедельных стратегических циклах, которые корректируются в зависимости от разведданных и реакции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Внутри этих циклов возникают и более кратковременные, которые Генштаб, вероятно, подстраивает под разные задачи — тактические, информационные или рассчитанные на отложенный эффект.

«Особенно интересно сейчас выглядят Сумы, Днепропетровская область и Харьковский сектор. Там уже читается не просто серия прилетов, а попытка системного воздействия по логистике, промышленности и распределительным узлам», — заключил координатор пророссийского подполья.

До этого заслуженный военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов рассказал, что ВС РФ применяют новую тактику ракетно-дроновых ударов по Украине. По его словам, они носят серийный характер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ выпустили более 130 беспилотников по Московскому региону. Дроны упали на жилые дома, несколько человек погибли под завалами

    Гол российского форварда не помог «Монреалю» обыграть «Баффало»

    Стало известно о массированной атаке беспилотников на российский регион

    Атака БПЛА на Москву стала самой массовой за год

    Иран назвал план по урегулированию конфликта с США «красной линией»

    Стало известно о новых результатах поисков пропавшей семьи Усольцевых

    Мощный взрыв прогремел в Израиле

    Эффективность диеты Роналду оценили

    В США захотели ускорить строительство атомных подлодок

    Логика ударной кампании ВС России по Украине изменилась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok