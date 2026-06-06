Депутат парламента Индии Кумар: Между Путиным и Моди сложилась личная химия

Между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди сложилась «личная химия», которая крайне положительно влияет на отношения двух стран. О таком преимуществе Владимира Путина перед президентом США Дональдом Трампом в интервью «Ленте.ру» заявил член верхней палаты парламента Индии (Раджья Сабха) от штата Одиша Суджит Кумар на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В частности, парламентарий обратил внимание, что Россия имеет более высокий рейтинг одобрения в индийском обществе, чем США. По его словам, это результат успешной личной дипломатии российского лидера.

Моди поддерживает прекрасные личные отношения с Путиным. «Химия» между двумя великими лидерами действительно высока. И это отражение большого уважения, которым президент Путин пользуется среди народа Индии Суджит Кумар депутат парламента Индии

«Несколько недель назад был проведен опрос, согласно которому среди индийцев только 14 процентов заявили, что доверяют США как другу или партнеру. При этом 65 процентов индийцев заявили, что доверяют России. Это показывает уровень поддержки, а в условиях демократии любой лидер должен отражать волю и чувства народа. Поэтому подавляющее большинство индийцев считают Россию настоящим другом по сравнению с какой-либо другой державой», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

В прошлом году газета The New York Times сообщила о серьезном ухудшении личных отношений между Трампом и Моди. Причиной тому стали постоянные требования хозяина Белого дома о его номинации на Нобелевскую премию, а также попытки помешать сотрудничеству с Россией.