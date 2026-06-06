Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:03, 6 июня 2026МирЭксклюзив

В Индии раскрыли дипломатическое преимущество Путина перед Трампом

Депутат парламента Индии Кумар: Между Путиным и Моди сложилась личная химия
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди сложилась «личная химия», которая крайне положительно влияет на отношения двух стран. О таком преимуществе Владимира Путина перед президентом США Дональдом Трампом в интервью «Ленте.ру» заявил член верхней палаты парламента Индии (Раджья Сабха) от штата Одиша Суджит Кумар на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В частности, парламентарий обратил внимание, что Россия имеет более высокий рейтинг одобрения в индийском обществе, чем США. По его словам, это результат успешной личной дипломатии российского лидера.

Моди поддерживает прекрасные личные отношения с Путиным. «Химия» между двумя великими лидерами действительно высока. И это отражение большого уважения, которым президент Путин пользуется среди народа Индии

Суджит Кумардепутат парламента Индии

«Несколько недель назад был проведен опрос, согласно которому среди индийцев только 14 процентов заявили, что доверяют США как другу или партнеру. При этом 65 процентов индийцев заявили, что доверяют России. Это показывает уровень поддержки, а в условиях демократии любой лидер должен отражать волю и чувства народа. Поэтому подавляющее большинство индийцев считают Россию настоящим другом по сравнению с какой-либо другой державой», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

В прошлом году газета The New York Times сообщила о серьезном ухудшении личных отношений между Трампом и Моди. Причиной тому стали постоянные требования хозяина Белого дома о его номинации на Нобелевскую премию, а также попытки помешать сотрудничеству с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зеленский взбесился». Украина пыталась ударить по Петербургу и Ленобласти в последний день ПМЭФ. Что известно о последствиях?

    В РСПП назвали нужный для бизнеса уровень инфляции

    Энергоснабжение Запорожской АЭС восстановили

    Иностранные языки на вывесках связали с провинциальным мышлением

    Неудачу США на переговорах по урегулированию украинского конфликта объяснили

    В Индии раскрыли дипломатическое преимущество Путина перед Трампом

    АвтоВАЗ предложит россиянам подписаться на Lada Largus

    Раскрыта новая схема мошенничества со ссылками на видеоконференцию

    Россиянка попросила у родителей деньги на еду и бесследно исчезла в Таиланде

    Скандально известному блогеру отказали в условно-досрочном освобождении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok