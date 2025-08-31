«Привели его в ярость». Отношения Индии и США ухудшились после разговора Моди и Трампа о Нобелевской премии мира

NYT: Моди разозлился после слов Трампа о Нобелевской премии мира

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди намекнул, что Нью-Дели стоит выдвинуть его на Нобелевскую премию мира. Однако индийский премьер отказался признавать заслуги американского лидера в урегулировании с Пакистаном, что стало поводом для ухудшения отношений.

По данным The New York Times (NYT), беседа состоялась 17 июня. В ходе звонка Трамп упомянул, что Пакистан планирует номинировать его на Нобелевскую премию мира за роль в переговорах о прекращении огня между Нью-Дели и Исламабадом. Как отмечает издание, это был «не особо тонкий намек» на то, что Индии следует поступить таким же образом. Утверждается, что это заявление привело Моди в ярость.

Он заявил Трампу, что вмешательство США не имеет никакого отношения к недавнему прекращению огня. Оно было урегулировано напрямую Индией и Пакистаном The New York Times газета

Отношения США и Индии находятся на одной из самых низких точек за всю историю

Как рассказал политолог Пратап Бхан Мехта, угрозы Трампа ввести санкции из-за покупки российской нефти подорвали доверие Индии к США. По словам эксперта, отношения между двумя странами находятся на одной из самых низких точек за всю историю. Кроме того, индийские дипломаты оказались ошеломлены неуважением, которое Дональд Трамп проявил по отношению к Нарендре Моди. В частности, Трамп потребовал от страны закупать больше американского оружия. Кроме того, на фоне переговоров политик «использовал военный самолет для депортации нелегальных мигрантов из Индии в наручниках».

Ранее сообщалось, что американский президент четыре раза звонил Моди, но не смог дозвониться, поскольку тот не брал трубку. По данным Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), поведение индийского премьера может объясняться реакцией на введенные Штатами пошлины.

До этого Индия поставила на паузу планы по закупке вооружений у США из-за введенных Трампом пошлин. Отмечалось, что в ближайшие недели Индия планировала направить министра обороны Раджнатха Сингха в Вашингтон для обсуждения новых контрактов. Однако поездку в конечном счете отменили.

Белый дом заявил о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию мира

Представители семи стран поддержали кандидатуру президента США на получение Нобелевской премии мира. их число вошли: президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, президент Габона Брайс Олиги Нгема, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, правительство Пакистана и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе.

Ранее газета Dagens Næringsliv (DN) со ссылкой на источники сообщила, что Дональд Трамп неоднократно звонил экс-генсеку НАТО и нынешнему министру экономики Норвегии Йенсу Столтенбергу и спрашивал про вручение ему же Нобелевской премии. Отмечалось, что американский лидер звонил в Норвегию нескольким высокопоставленным лицам, потому что вручением Нобелевской премии занимается Норвежский нобелевский комитет.

В свою очередь, политолог-американист Малек Дудаков указал на то, что получение Трампом Нобелевской премии будет зависеть от его успешной политики по конфликтам на Украине и Ближнем Востоке, однако пока его шансы на награду невысокие. Он добавил, что для американского лидера важно получить ее, поскольку у него есть незакрытый гештальт в рамках давней конкуренции с экс-президентом США Бараком Обамой.