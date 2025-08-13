Белый дом заявил о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию мира

Белый дом: Семь стран выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира

Представители семи стран поддержали кандидатуру президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира. Об этом сообщает Белый дом на официальном аккаунте социальной сети Х.

На опубликованной фотографии представлен список государств, поддерживавших эту инициативу. В их число вошли: президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, президент Габона Брайс Олиги Нгема, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, правительство Пакистана и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе.