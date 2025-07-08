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12:10, 8 июля 2025МирЭксклюзив

Шансы Трампа на Нобелевскую премию оценили

Политолог Дудаков: Шансы Трампа на Нобелевскую премию пока невысокие
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: Leah Millis / Reuters

Нобелевская премия президента США Дональда Трампа будет зависеть от его успешной политики по украинскому вопросу и на Ближнем Востоке, но пока шансы на награду невысокие, считает политолог-американист Малек Дудаков. Об этом он рассказал «Ленте.ру». Для Трампа важно получить ее в рамках соперничества с экс-президентом США Бараком Обамой и на Нобелевский комитет оказывается давление, полагает он.

«На мой взгляд, для Трампа было бы важно получить Нобелевскую премию. Трамп любит такие почетные истории, престижные награды. Тем более у Трампа есть незакрытый гештальт в рамках давней конкуренции с Бараком Обамой, которая продолжается еще с десятых годов», — сказал Дудаков.

Он отметил, что президента США уже несколько раз номинировали на премию. Однако в списке претендентов в этом году большое количество людей и организаций. Кроме того, Нобелевский комитет имеет скорее негативное отношение к Трампу, поэтому его шансы получить награду пока не такие высокие, заключил политолог.

Большую кампанию давления оказывают на Нобелевский комитет именно с целью того, чтобы они предоставили это награду Трампу — это факт (…) Здесь многое будет зависеть от того, как дальше будет продолжаться его политика и на украинском направлении, и на ближневосточном. Если будут какие-то серьезные успехи, тогда исключать нельзя, что в каком-то виде он эту премию получит

Малек Дудаковполитолог

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщал президенту Трампу, что выдвинул его на Нобелевскую премию мира. Соответствующее письмо израильский политик вручил американскому лидеру во время встречи в Белом доме.

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