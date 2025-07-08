Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

Нетаньяху сообщил Трампу, что выдвинул его на Нобелевскую премию мира

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил президенту США Дональду Трампу, что выдвинул его на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Соответствующее письмо израильский политик вручил американскому лидеру во время встречи в Белом доме. «Пока мы говорим, он укрепляет мир в одной стране и в одном регионе за другим», — сказал он. Нетаньяху отметил, что высоко ценит усилия Трампа, направленные «на достижение мира и безопасности в мире и особенно на Ближнем Востоке».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что Трамп не получит Нобелевскую премию мира после ударов по ядерным объектам Ирана. Он подчеркнул, что Трамп пришел к власти в США как президент-миротворец, однако вскоре начал новую войну для своей страны.