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12:17, 22 июня 2025Россия

Медведев высказался о шансах Трампа получить Нобелевскую премию мира после ударов по Ирану

Медведев: Трамп не получит Нобелевскую премию мира после ударов по Ирану
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп не получит Нобелевскую премию мира после ударов по ядерным объектам Ирана. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«С такими успехами не видать Трампу Нобелевской премии мира, даже несмотря на всю продажность этой номинации. Хорошее начало, поздравляю, г-н президент!» — высказался политик.

Медведев высказался об ударе США по ядерному объекту Ирана в Фордо и задался вопросом о последствиях атаки для Вашингтона. Он усомнился в положительном результате атаки для Белого дома и указал на ответные удары Тегерана по Израилю.

Зампред Совбеза также заявил об укреплении позиций правящего режима в Иране и его поддержке другими странами. По его мнению, США столкнулись с перспективой наземной операции.

«Трамп, пришедший как президент-миротворец, начал новую войну для США», — подчеркнул Медведев.

В ночь на воскресенье, 22 июня, президент США Дональд Трамп объявил о начале бомбардировок ядерных объектов Ирана. Как рассказал «Ленте.ру» востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров, американский лидер мог принять решение об ударах на фоне военных успехов Израиля.

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