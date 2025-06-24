Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:43, 24 июня 2025Мир

Трампа предложили номинировать на Нобелевскую премию мира

Конгрессмен Картер предложил номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Член палаты представителей Конгресса США, республиканец Эрл «Бадди» Картер предложил номинировать американского президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира после того, как ему удалось добиться соглашения о прекращении огня между Израилем и Ираном. С соответствующей инициативой он обратился в Нобелевский комитет, сообщает Fox News.

«Влияние президента Трампа сыграло решающую роль в быстром заключении соглашения, которое многие считали невозможным», — написал конгрессмен.

Картер отметил, что президент США сыграл «исключительную и историческую роль» в прекращении «вооруженного конфликта между Израилем и Ираном и в предотвращении получения крупнейшим в мире государством-спонсором терроризма самого смертоносного оружия на планете».

Он добавил, что лидерство Трампа во время кризиса «является примером тех самых идеалов, которые Нобелевская премия мира стремится признать: стремление к миру, предотвращение войны и продвижение международной гармонии».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна причина блокировки Ираном входов в подземные ядерные объекты

    Минэнерго США назвало главного проигравшего в случае закрытия Ормузского пролива

    Путин перенес крайний срок оплаты ЖКУ

    Барную скамейку поставили на автобусной остановке в российском городе

    Раскрыта стоимость роскошного образа стилиста Рогова

    Россияне назвали главные проблемы экологии

    Трампа предложили номинировать на Нобелевскую премию мира

    Россия снизила экспорт электроэнергии в соседнюю страну

    Туристка упала в каньон с названием «Конец света», три дня выживала в одиночку и спаслась

    Российский суд признал украинское псевдорелигиозное движение «Аллатра» экстремистским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости