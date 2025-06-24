Трампа предложили номинировать на Нобелевскую премию мира

Конгрессмен Картер предложил номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира

Член палаты представителей Конгресса США, республиканец Эрл «Бадди» Картер предложил номинировать американского президента Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира после того, как ему удалось добиться соглашения о прекращении огня между Израилем и Ираном. С соответствующей инициативой он обратился в Нобелевский комитет, сообщает Fox News.

«Влияние президента Трампа сыграло решающую роль в быстром заключении соглашения, которое многие считали невозможным», — написал конгрессмен.

Картер отметил, что президент США сыграл «исключительную и историческую роль» в прекращении «вооруженного конфликта между Израилем и Ираном и в предотвращении получения крупнейшим в мире государством-спонсором терроризма самого смертоносного оружия на планете».

Он добавил, что лидерство Трампа во время кризиса «является примером тех самых идеалов, которые Нобелевская премия мира стремится признать: стремление к миру, предотвращение войны и продвижение международной гармонии».