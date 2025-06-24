Трамп заявил о готовности Ирана и Израиля к перемирию

Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Американский лидер подчеркнул, что по истечении 24 часов перемирие должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны». По его словам, первым огонь прекратит Иран, а Израиль спустя 12 часов.

Глава Белого дома поблагодарил стороны за «стойкость, мужество и интеллект», которые позволили завершить «12-дневную войну».

Ранее американский лидер заявил, что Иран дал очень слабый ответ на удары Вашингтона по его ядерным объектам. По его словам, 13 из 14 ракет были перехвачены, еще одна не представляла угрозы.

22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана. «Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан», — заявил Трамп.