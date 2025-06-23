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23:04, 23 июня 2025Мир

Трамп назвал ответ Ирана на удары США слабым

Трамп: Иран дал очень слабый ответ на удары США по его ядерным объектам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран дал очень слабый ответ на удары Вашингтона по его ядерным объектам. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, 13 из 14 ракет были перехвачены, еще одна не представляла угрозы. Кроме того, глава Белого дома поблагодарил Иран за предварительное предупреждение об ударах, позволившее избежать жертв.

Американский лидер также выразил надежду, что Тегеран «выпустил пар», и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп резко отреагировал на критику со стороны члена Палаты представителей Конгресса США Томаса Мэсси от штата Кентукки, осудившего удары США по ядерной инфраструктуре Ирана, и назвал его «бомжом».

22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана. «Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан», — заявил Трамп.

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