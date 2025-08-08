Экономика
14:31, 8 августа 2025Экономика

Индия поставила на паузу планы по закупке оружия у США из-за введенных Трампом пошлин

Вячеслав Агапов

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Нью-Дели поставил на паузу планы по закупке нового оружия и самолетов у Вашингтона из-за введения президентом США Дональдом Трампом пошлин. О приостановке сотрудничества в этой области со ссылкой на трех индийских чиновников, знакомых с ситуацией, сообщает Reuters.

Как отмечают собеседники агентства, в ближайшие недели Индия планировала направить министра обороны Раджнатха Сингха в Вашингтон для обсуждения новых контрактов. Однако поездку в конечном счете отменили.

В феврале Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди объявили о планах по закупке и совместному производству боевых машин Stryker, созданных General Dynamics Land Systems, и противотанковых ракетных комплексов Javelin, разработанных компаниями Raytheon и Lockheed Martin. Сейчас переговоры по этим контрактам приостановлены.

Представители индийской стороны отмечают, что подвергаются несправедливой критике и ужесточению торговли (ранее Трамп установил дополнительные пошлины на индийские товары в качестве наказания за закупки Дели российской нефти, из-за чего суммарные тарифы выросли до 50 процентов). По словам чиновников, дальнейшие закупки вооружения могут продолжаться лишь после того, как прояснится ситуация с тарифами и направлением развития двусторонних отношений, но «не так скоро, как ожидалось».

Как заявил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал, тарифы США являются несправедливым и неразумным решением. «Очень печально, что США решили ввести дополнительные пошлины против Индии за те действия, которые другие предпринимают в интересах своих государств. Мы примем все необходимые меры, чтобы защитить свои национальные интересы», — подчеркнул дипломат.

