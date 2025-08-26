Трамп несколько раз позвонил премьеру Индии и не дозвонился

FAZ: Трамп четыре раза звонил премьеру Индии Моди, но не дозвонился

Президент США Дональд Трамп четыре раза звонил премьер-министру Индии Нарендре Моди, но не смог дозвониться, потому что тот не взял трубку. Об этом со ссылкой на источники сообщает немецкая газета Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«За последние недели Трамп предпринял четыре попытки дозвониться до индийского премьер-министра. Однако тот отказался от разговора», — пишет издание, отмечая, что такое поведение Моди может объясняться реакцией на введенные Штатами пошлины.

Ранее Индия поставила на паузу планы по закупке вооружений у США из-за введенных Трампом пошлин.