17:04, 14 августа 2025

Трамп позвонил в Норвегию и спросил про вручение себе Нобелевской премии

DN: Трамп звонил экс-генсеку НАТО Столтенбергу и спросил про Нобелевскую премию
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп неоднократно звонил экс-генсеку НАТО и нынешнему министру экономики Норвегии Йенсу Столтенбергу и спрашивал про вручение ему же Нобелевской премии. Об этом пишет газета Dagens Næringsliv (DN) со ссылкой на источники.

«Пока Столтенберг стоял на улице, у него вдруг зазвонил телефон. На другом конце провода был не кто иной, как президент США Дональд Трамп (...), разговор шел о пошлинах, которые США должны ввести в отношении норвежских товаров, но не только об этом», — говорится в публикации.

Сообщается, что Трамп звонил в Норвегию нескольким высокопоставленным лицам, потому что вручением Нобелевской премии занимается Норвежский нобелевский комитет.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян заявили, что Дональд Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира. До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщал, что уже выдвинул кандидатуру президента США на получение Нобелевской премии мира.

