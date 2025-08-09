Мир
00:11, 9 августа 2025Мир

Алиев и Пашинян выразили намерение выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Никол Пашинян и Ильхам Алиев

Никол Пашинян и Ильхам Алиев. Фото: Sergei Ilnitsky / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян заявили, что американский лидер Дональд Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира, трансляцию их совместной пресс-конференции вел C-SPAN.

Алиев подчеркнул, что он вместе с Пашиняном готов направить совместное обращение в Нобелевский комитет. Премьер-министр Армении выразил надежду, что Трамп пригласит их на церемонию вручения. Американский президент пообещал, что они будут на первом ряду.

Ранее Трамп заявил, что Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить все боевые действия, открыть торговлю и уважать территориальную целостность друг друга. Кроме того, согласно подписанному документу, участок Зангезурского коридора, проходящий через территорию Армении, передается американской компании на 99 лет и будет называться «Путь Трампа».

