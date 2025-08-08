Мир
23:15, 8 августа 2025Мир

Трамп сообщил об обязательствах Армении и Азербайджана прекратить боевые действия

Марина Совина
Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить все боевые действия, об этом сообщил президент США Дональд Трамп на встрече с армянским премьером Николом Пашиняном и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Трансляцию вел телеканал C-Span.

«Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить все боевые действия, открыть торговлю и уважать территориальную целостность друг друга», — объявил глава Белого дома.

Алиев и Пашинян прибыли в Вашингтон 8 августа для подписания декларации в которой они обязуются при посредничестве президента США заключить мирный договор. Как отметили журналу Politico источники из Белого дома, США помогли разрешить спор вокруг Зангезурского коридора.

