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03:57, 5 августа 2025Мир

В Индии заявили о потере доверия к Трампу

Guardian: Угрозы Трампа ввести санкции из-за нефти подорвали доверие Индии к США
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетКонфликт Индии и Пакистана

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Угрозы американского лидера Дональда Трампа ввести санкции из-за покупки российской нефти подорвали доверие Индии к США. Об этом заявил политолог Пратап Бхан Мехта, его цитирует британская газета The Guardian.

«Урон уже причинен. Неважно, к какой сделке они придут. Недоверие к США будет только стремительно увеличиваться», — спрогнозировал эксперт.

По словам политолога, отношения между двумя странами находятся на одной из самых низких точек за всю историю. Ситуация сравнима с 1971 годом — тогда Вашингтон направил военные корабли к берегам Индии во время Третьей индо-пакистанской войны.

Мехта пояснил, что торговые переговоры Индии с Трампом осложняются публичностью его нападок, которые не оставляют властям страны шанса пойти на компромисс. Трамп уже «унизил индийского премьер-министра» Нарендруе Моди, когда заявил, что конфликт между Индией и Пакистаном удалось уладить благодаря президенту США. Правительство Моди отринуло подобную трактовку событий.

Ранее официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал заявил, что нападки на страну со стороны Вашингтона из-за закупок российской нефти выглядят неразумными на фоне импорта США различных ресурсов из РФ.

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