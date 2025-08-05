Индия назвала необоснованными нападки США из-за покупки российской нефти. В Нью-Дели указали на лицемерие Вашингтона

Джайсвал: Нападки США на Индию из-за импорта нефти из России необоснованны

На Индию посыпались угрозы со стороны Соединенных Штатов из-за импорта российской нефти после начала конфликта на Украине, хотя Вашингтон раньше поддерживал такие закупки ради стабильности мировых энергорынков. Об этом завил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.

По его словам, нападки Вашингтона необоснованы. Он подчеркнул, что в то же время американские власти импортируют из России гексафторид урана для своей ядерной промышленности, палладий для производства электромобилей, удобрения и химикаты. На этом фоне нападки на Индию выглядят неразумными, сказал Джайсвал.

Индия начала импортировать нефть из России, потому что традиционные поставки были перенаправлены в Европу после начала конфликта (...) Как и любая крупная экономика, Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности Рандхир Джайсвал Официальный представитель индийского МИД

Трамп вновь пригрозил Индии

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Индии много зарабатывают, пока продолжается российско-украинский конфликт. По его словам, Нью-Дели не только покупает огромные объемы российской нефти, но и перепродает значительную ее часть на внешнем рынке, извлекая огромные прибыли.

В связи с этим глава Белого дома пообещал, что скоро серьезно повысит пошлины, которые взимаются с индийских товаров, поставляемых на рынок Соединенных Штатов.

Ранее американский лидер заявил, что ему нет дела до российско-индийских торгово-экономических связей и оба государства «могут погубить свои мертвые экономики». Он подчеркнул, что у Индии «чрезмерно высокие тарифы» и обременительные торговые барьеры по сравнению с прочими странами.

Мы очень мало торгуем с Индией, их тарифы слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не торгуют друг с другом Дональд Трамп Президент США

В середине июля президент США пообещал ввести 100-процентные тарифы против Москвы и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. 29 июля политик сократил крайний срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10 дней.

В США предрекли Индии многомиллиардные убытки без российской нефти

По данным Bloomberg, отказ Индии от российской нефти, которого требует Трамп, обернется для страны многомиллиардными убытками, так как российская нефть составляет 35-40 процентов индийского импорта, обеспечивая рекордную прибыль местным компаниям.

Если предположить, что скидка в пять длларов за баррель сократится при поставках 1,8 миллиона баррелей в сутки, расходы Индии на импорт могут увеличиться до 11 миллиардов долларов в год. Но убытки могут оказаться еще выше, если мировые цены вырастут из-за сокращения поставок российской нефти Bloomberg

По словам экспертов, закупки дешевой нефти из России помогают Индии сдерживать инфляцию и розничные цены на топливо. На этом фоне глава Белого дома объявил о введении 25-процентных пошлин на индийские товары, ссылаясь на «военно-энергетическое сотрудничество Дели с Москвой».