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20:35, 3 августа 2025Мир

В США предрекли Индии многомиллиардные убытки без российской нефти

Bloomberg: Индия понесет огромные убытки при отказе от закупок нефти из России
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Amit Dave / Reuters

Отказ Индии от российской нефти, которого требует президент США Дональд Трамп, обернется для страны огромными убытками. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство предрекло стране многомиллиардные убытки, поскольку российская нефть составляет 35-40 процентов индийского импорта, обеспечивая рекордную прибыль местным компаниям. «Если предположить, что скидка в пять длларов за баррель сократится при поставках 1,8 миллиона баррелей в сутки, расходы Индии на импорт могут увеличиться до 11 миллиардов долларов в год. Но убытки могут оказаться еще выше, если мировые цены вырастут из-за сокращения поставок российской нефти», — отмечает издание.

Эксперты подчеркивают, что закупки дешевой российской нефти помогают Индии сдерживать инфляцию и розничные цены на топливо. На этом фоне Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на индийские товары, ссылаясь на «военно-энергетическое сотрудничество Дели с Москвой».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин нанес скрытый, но мощный удар США с помощью Китая в ответ на угрозы Трампа ввести 100-процентные пошлины. РФ незаметно нарастила экспорт меди в КНР, а та, в свою очередь, снизила объем закупок этого металла у США.

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