Sohu: Путин ответил на угрозы президента США Трампа с помощью Китая

Президент России Владимир Путин нанес скрытый, но мощный удар США с помощью Китая в ответ на угрозы американского президента Дональда Трампа. Об этом говорится в материале китайского портала Sohu.

Трамп пригрозил Москве 100-процентными пошлинами, если та не подпишет мирное соглашение с Украиной в течение 10 дней. «Пока президент США Дональд Трамп пытается запугать Россию — она вместе с партнерами по БРИКС действует», — заявили китайские журналисты. Они объяснили, что Россия незаметно нарастила экспорт меди в Китай. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, российский экспорт этого металла увеличился на 81 процент. Учитывая этот факт, Пекин снизил объем закупок американской меди.

Это стало ответом на тарифы, резко увеличенные Трампом. По словам китайских журналистов, решение американского президента подтолкнуло Россию и Китай к еще более тесному сотрудничеству, что нанесло болезненный удар по экономике США. «Война тарифов неизбежно приведет к росту цен в США, и американцы вскоре начнут возмущаться растущими издержками», — добавили авторы Sohu.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что введение вторичных санкций и использование КНР и Индии как инструментов давления на Россию грозит поражением США в политическом противостоянии. «Глобальное большинство вряд ли будет играть по правилам западного меньшинства. Это был бы нонсенс», — прокомментировал он.