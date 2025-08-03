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00:33, 3 августа 2025Россия

Слуцкий прокомментировал попытки США давить на Россию

Депутат Слуцкий: Попытки США давить на РФ через КНР и Индию обречены на провал
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Reuters

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что введение вторичных санкций и использование КНР и Индии как инструментов давления на Россию грозит поражением США в политическом противостоянии. Об этом он высказался в беседе с ТАСС.

Депутат напомнил, что Индия и Китай открыто отвергают давление со стороны США. По его мнению, американские попытки давить на Россию через эти государства обречены на провал.

«Глобальное большинство вряд ли будет играть по правилам западного меньшинства. Это был бы нонсенс», — прокомментировал он.

Слуцкий добавил, что обе страны не хотят платить «дань» и рисковать собственным суверенитетом, чтобы подтвердить «особую» роль США на международной арене.

Ранее президент США Дональд Трамп снова пригрозил России санкциями, если прогресс в урегулировании конфликта с Украиной не будет достигнут в установленные им сроки. В телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным Трамп говорил, что кризис ужасен и он должен закончиться.

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